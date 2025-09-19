Il caso Jimmy Kimmel e la libertà di stampa negli Stati Uniti

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del caso Jimmy Kimmel, dopo la sospensione del suo talk show per dei commenti su Charlie Kirk e il movimento Maga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caso - jimmy

Jimmy Kimmel, show interrotto dopo la critiche a Trump sul caso Charlie Kirk

La libertà d'espressione è sotto assedio? Perché il caso Jimmy Kimmel è un campanello d'allarme

Trump attacca i media, tycoon dopo il caso Jimmy Kimmel: "Reti tv al 97% contro di me, mi danno solo cattiva stampa; forse dovremmo revocargli la licenza"

Trump attacca i media, tycoon dopo il caso Jimmy Kimmel: "Reti tv al 97% contro di me, mi danno solo cattiva stampa; forse dovremmo revocargli la licenza" - X Vai su X

I colleghi di Jimmy Kimmel sono scesi in campo mostrando solidarietà al conduttore dopo l'improvvisa sospensione del suo late show. Vai su Facebook

La libertà d' espressione è sotto assedio? Perché il caso Jimmy Kimmel è un campanello d' allarme; Jimmy Kimmel difeso da Barack Obama e dai sindacati | La libertà di parola è un diritto da proteggere.

Caso Jimmy Kimmel: l'industria di Hollywood si schiera in suo favore dopo la sospensione del suo storico programma. Lui nel frattempo si rivolge ai legali - Tutte le voci che nelle ultime ore hanno supportato il conduttore: dal monologo virale di Stephen Colbert alla petizione del sindacato. Da corrieredellumbria.it

Jimmy Kimmel, chi è il comico star diventato italiano «per fuggire da Trump». E Donald vuole oscurare anche Fallon - L'emittente, controllata da Disney, ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato del Jimmy Kimmel Live, il popolarissimo show di ... Scrive ilmattino.it