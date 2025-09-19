Il caso di Manuela Murgia trovato un Dna maschile su slip e reggiseno | sarà comparato con il profilo genetico dell’ex fidanzato Enrico Austero

Si stringe il cerchio attorno a Enrico Austero, unico indagato nella clamorosa riapertura del caso della morte di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta il 5 febbraio 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu a Cagliari. Nei prossimi giorni, all’ex fidanzato della vittima verrà prelevato il Dna, che sarà comparato con un profilo genetico che gli investigatori sono riusciti a isolare dai vestiti della giovane ragazza. L’uomo, oggi 54enne, è accusato di omicidio volontario e violenza sessuale. Le tracce biologiche su slip e reggiseni. All’origine della riapertura dei fascicoli, inizialmente archiviati con l’ipotesi di suicidio, c’è l’analisi degli indumenti che la 16enne indossava al momento del suo decesso. 🔗 Leggi su Open.online