Il caso d Davide Pecorelli il naufrago di Montecristo torna in libertà

Davide Pecorelli, il naufrago di Montecristo, torna in libertà. Nel processo di secondo grado che si è svolto al Tribunale di Scutari, i giudici lo hanno ritenuto estraneo all’accusa di truffa, la contestazione più grave che lo aveva portato ad essere estradato a Tirana per scontare quasi quattro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

