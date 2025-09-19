Il caso d Davide Pecorelli il naufrago di Montecristo torna in libertà

Perugiatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Pecorelli, il naufrago di Montecristo, torna in libertà. Nel processo di secondo grado che si è svolto al Tribunale di Scutari, i giudici lo hanno ritenuto estraneo all’accusa di truffa, la contestazione più grave che lo aveva portato ad essere estradato a Tirana per scontare quasi quattro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - davide

Il curioso caso di Davide: da ospite di TvTalk con gli agenti Ida, Mariana e Gianluca a compratore di Casa a Prima Vista

Davide Pecorelli torna libero: assolto in appello per truffa; Rilasciato l'ex imprenditore di San Giustino, Davide Pecorelli. Era in carcere in Albania da 4 mesi; Davide Pecorelli torna libero: assolto dall’accusa di truffa in Albania.

caso d davide pecorelliRilasciato l'ex imprenditore di San Giustino, Davide Pecorelli. Era in carcere in Albania da 4 mesi - L’ex imprenditore di San Giustino Davide Pecorelli, in carcere a Tirana da 4 mesi, è stato rilasciato mercoledì a seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Tirana accogliendo in pieno le ... Riporta corrieredellumbria.it

Davide Pecorelli è stato scarcerato - L’ex imprenditore altotiberino è stato scarcerato oggi dalla Corte d’Appello, che lo ha assolto dall’accusa di truffa, la più grave. Come scrive teletruria.it

Cerca Video su questo argomento: Caso D Davide Pecorelli