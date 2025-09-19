Il caso Buzzilab a Roma La risposta di Valditara alle richieste dei pratesi | Sostegno al rilancio

La lettera sottoscritta da un centinaio di pratesi, tra cui 55 imprenditori, anche alcuni big del distretto tessile, e inviata nell’agosto scorso al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (foto), sulla questione Buzzilab non è rimasta inascoltata ed è arrivata la risposta da Roma. In quella missiva scritta alla luce delle assoluzioni del preside Erminio Serniotti, dell’ex direttrice dei servizi generali amministrativi Manuela Marradi, dell’ex direttore del Buzzilab Giuseppe Bartolini e dell’ex responsabile del laboratorio tecnologico Paolo Borgiotti (sentenza della Corte dei Conti in cui si evidenziava che l’attività del Buzzilab era legittima) in sostanza i firmatari chiedevano "una radicale discontinuità nella gestione dell’istituto Tullio Buzzi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

