il casco di star trek diventa ufficiale nella saga

la comparsa ufficiale del casco di star trek nel canone della serie. Una delle icone più bizzarre e riconoscibili nell'universo di Star Trek ha recentemente trovato un posto ufficiale nel canone della saga. Questo elemento, nato come meme tra i fan, è diventato parte integrante delle storie raccontate nella serie Star Trek: Lower Decks. La sua presenza conferma come anche le immagini più strane possano essere accolte e integrate nella continuity ufficiale. il casco di star trek: un simbolo di un'epoca passata. origine e diffusione del meme del casco. Il casco in questione, noto come il " Spock Helmet ", si distingue per la sua forma semplice ma riconoscibile, con luci rosse sopra e somiglianze evidenti con il meme che lo ha reso famoso.

