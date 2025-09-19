Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal ha subito una serie di infortuni ai giocatori chiave durante la prima parte della stagione 202526. Il Capitano Martin Ødegaard è tra cui per aver perso la vittoria per 2-0 dell’Arsenal sul club di atletica nella loro apertura di un approccio UEFA Champions League martedì sera. Questo fine settimana, i Gunners ospitano il Manchester City allo stadio Emirates sapendo che tre punti saranno essenziali per guadagnare terreno precoce nella gara del titolo, in particolare date i rispettivi partenze di City e Liverpool. Ti potrebbe piacere Martin Ødegaard è ferito?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il capitano dell’Arsenal Martin Ødegaard è ferito? Aggiornamento degli infortuni in Premier League