Il caos in Francia è figlio della crisi della democrazia
La Francia (dove le proteste di piazza da sempre sono una cosa seria) è paralizzata da scioperi e cortei di massa: scuole e trasporti in tilt, 900mila persone in strada contro l’ennesimo governo appena nato. È il segno di un Paese esausto, che da una parte disprezza Macron e il suo premier dai piedi d’argilla . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Sfiduciato Bayrou, la Francia nel caos
Svolta storica in Francia, Michele Kang prima donna presidente del Lione. Ma il club è nel caos
Francia nel caos, il 56% dei cittadini vuole la sfiducia al governo Bayrou: cresce la pressione su Macron per nuove elezioni
