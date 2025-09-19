Il caos in Francia è figlio della crisi della democrazia

La Francia (dove le proteste di piazza da sempre sono una cosa seria) è paralizzata da scioperi e cortei di massa: scuole e trasporti in tilt, 900mila persone in strada contro l’ennesimo governo appena nato. È il segno di un Paese esausto, che da una parte disprezza Macron e il suo premier dai piedi d’argilla . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il caos in francia 232 figlio della crisi della democrazia

