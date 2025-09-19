Il cantante sanseverese Axel esordisce nella colonna sonora della serie Rai ' La ricetta della felicità

L’artista ha preso parte alla realizzazione della colonna sonora della serie ‘La ricetta della felicità’, firmata dal Maestro Carmine Padula, prolifico compositore tra i più promettenti del panorama internazionale. In questa occasione, Axel ha interpretato con la sua voce intensa ed emozionante. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

