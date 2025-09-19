Il cane non può salire sull' aereo la proprietaria lo abbandona sul taxi

La sua padrona doveva partire per un viaggio, ma quando ha scoperto che il suo cane non poteva salire sull'aereo, ha deciso di abbandonare l'animale sul sedile del taxi. Sfortunato protagonista della vicenda il povero Pako, un American Bull lasciato all'aeroporto di Bruxelles, in Belgio, dalla. 🔗 Leggi su Today.it

Quando le hanno detto che non poteva imbarcare il cane sull'aereo non ci ha pensato su due volte. arebbe uscita dall'aeroporto e fatto salire Pako sul sedile posteriore di un taxi parcheggiato fuori, poi è sparita, è corsa a prendere l'aereo.

