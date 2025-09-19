Il cammino della guarigione | È un’emozione ritrovare adulti i nostri vecchi alunni malati

Per gli insegnanti incontrare di nuovo i propri studenti è sempre toccante. L’emozione è ancora più intensa per le insegnanti della scuola in ospedale, che vendono i bambini in situazioni difficili e a volte rischiose. Lo racconta Orianna Marzi, storica insegnante della primaria Salvo D’Acquisto che si occupa da qusi vent’anni della Scuola in ospedale. "I nostri alunni – racconta – li vediamo guariti, laureati e con figli. Un ragazzo, 22 anni, l’ho visto proprio l’altro giorno dopo averlo seguito in prima elementare: appena ho sentito il suo nome, mi è subito venuto alla mente e gli ho detto “ma io ti conosco“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

