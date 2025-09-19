Il caldo settembrino raggiungerà il suo picco questo weekend con valori attorno ai 30°C diffusi in tutta Italia L’ultimo assaggio d’estate prima della svolta autunnale con la tempesta equinoziale di lunedì 22 settembre

Q uello in arrivo sarà un fine settimana da ricordare e l’ultima occasione per salutare l’estate. Il caldo settembrino raggiungerà il suo picco, trasformando l’Italia – e buona parte d’Europa – in un vero e proprio forno. Questo settembre è stato decisamente anomalo: tanto sole, 30 °C quasi ogni giorno e pochissime piogge che almeno non ci hanno costrette subito a mettere via i nostri sandali estivi preferiti. Leggi anche › Equinozio d’autunno, il 22 settembre segna il cambio di stagione Purtroppo però – come ogni cosa bella – l’estate sta finendo: questo in arrivo è l’ultimo weekend della stagione in cui potremmo goderci ancora vestiti leggeri, serate all’aperto e giornate al mare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

