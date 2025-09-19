Il caldo settembrino raggiungerà il suo picco questo weekend con valori attorno ai 30°C diffusi in tutta Italia L’ultimo assaggio d’estate prima della svolta autunnale con la tempesta equinoziale di lunedì 22 settembre
Q uello in arrivo sarà un fine settimana da ricordare e l’ultima occasione per salutare l’estate. Il caldo settembrino raggiungerà il suo picco, trasformando l’Italia – e buona parte d’Europa – in un vero e proprio forno. Questo settembre è stato decisamente anomalo: tanto sole, 30 °C quasi ogni giorno e pochissime piogge che almeno non ci hanno costrette subito a mettere via i nostri sandali estivi preferiti. Leggi anche › Equinozio d’autunno, il 22 settembre segna il cambio di stagione Purtroppo però – come ogni cosa bella – l’estate sta finendo: questo in arrivo è l’ultimo weekend della stagione in cui potremmo goderci ancora vestiti leggeri, serate all’aperto e giornate al mare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Previsioni meteo, 30 gradi di caldo settembrino, ma dalla prossima settimana arriva il maltempo
Il caldo settembrino sta già scaldando la Sardegna, dove oggi le temperature massime sono risultate diffusamente superiori ai 30° con picchi oltre i 35° nel Sulcis (35.6° a Villamassargia, rete meteo Sardegna Clima). Nei prossimi giorni l'ondata di caldo insist
Estate non è finita, caldo in aumento ma è in agguato la tempesta d'autunno - (Adnkronos) - L'estate non è finita. Gli esperti spiegano che un anomalo anticiclone settembrino porterà caldo e temperature in aumento, anche oltre i 32-33°C.