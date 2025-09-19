Sarà ancora piena estate fino al weekend compreso, con un potente anticiclone subtropicale in rinforzo su Italia e Mediterraneo responsabile di una nuova fase di caldo. Tanto sole da Nord a Sud, pur con qualche annuvolamento, ma soprattutto temperature diurne ben oltre la norma, anche di 4-8°C rispetto al periodo. Previste punte di 31-33°C sulle aree interne, specie del Centrosud, mentre le minime, pur sopra media, riusciranno comunque a scendere su valori freschi solo grazie ad una maggiore durata delle ore di buio. Farà decisamente caldo anche in montagna, con punte di oltre 26-27°C a 1.200-1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il caldo anomalo resiste fino al weekend. Settimana prossima piogge e temporali