Il Cagliari si impone per 2 a 1 Inferiore sotto ogni aspetto Lecce fischiato dal pubblico

LECCE - La partita tra Lecce e Cagliari termina dopo quattro minuti di recupero tra i fischi del pubblico di fede giallorossa che certo farà fatica a digerire il 2 a 1 a favore dei sardi. Un punto in classifica dopo quattro turni è un segnale di allarme, ma più di quello impressiona, ancora una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Cagliari Primavera Seconda sconfitta in campionato per i rossoblù di Francesco Pisano: il Monza si impone 2-0

[#SerieA] #Cagliari s'impose 2-0 face à #Parma ! ? #Mina 33' ? #Felici 77' #CagliariParma

Il Cagliari si impone per 2 a 1. Inferiore sotto ogni aspetto, Lecce fischiato dal pubblico; SERIE A – ANTICIPO QUARTA GIORNATA: IL CAGLIARI RIMONTA E VINCE 2-1 A LECCE; Lecce-Cagliari 1-2, pagelle e tabellino: Belotti decisivo, P Tiago Gabriel croce e delizia, Palestra incontenibile.

Lecce – Cagliari 1-2: LE PAGELLE - Lecce Il Cagliari sbanca Lecce e si regala un fine settimana nei piani alti della classifica della serie A. Riporta lanuovasardegna.it

Belotti trascina il Cagliari, 2-1 in casa del Lecce - IL "gallo" Belotti comincia a fare altrettanto e alza la cresta in campionato. Scrive ansa.it