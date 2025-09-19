Milano, 19 set. (askanews) - In una Milano sempre più pulsante e ambita, il luogo non è mai casuale. Tradizione vuole che Piazza Cordusio sia il luogo dove design, moda e business si incrociano. Un epicentro fra tradizione e innovazione. Ed è proprio qui che Nespresso apre il suo nuovo Flagship e il primo Nespresso Bar in Italia. Un evento molto atteso. Ma anche un'opportunità per un viaggio fra gusto, sensi e simboli. Conservando la ritualità, senza perdersi le nuove tendenze. "Cerchiamo e cercheremo di dare vere e proprie esperienze di gusto alle nostre e ai nostri clienti. Cosa vuol dire nel concreto? Vuol dire masterclass, vuol dire laboratori, vuol dire il primo Nespresso bar d'Italia che permetterà di vivere sia il mondo della tradizione, che una ricettazione esclusiva, dedicata a questa nuova boutique. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il caffé a Milano è un evento: apre primo Nespresso Bar in Italia