il caccia franco tedesco non decolla anzi rischia di schiantarsi i dettagli

Il caccia franco-tedesco di sesta generazione fatica a decollare. Anzi, potrebbe non vedere mai la luce. Secondo quanto riportato da Politico, la Germania starebbe valutando di sganciarsi dalla Francia per sviluppare il suo futuro velivolo di sesta generazione, magari sostituendo Parigi con Stoccolma o Londra. Sempre secondo Politico, Berlino sarebbe ormai ai ferri corti con i partner francesi nelle trattative per sul progetto congiunto che ricade sotto il nome di Fcas (Future combat air system). Il programma, avviato formalmente nel 2017, ha finora mancato di produrre risultati concreti e non si è mai mosso dalla fase di definizione. 🔗 Leggi su Formiche.net

