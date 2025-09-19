Il bus è senza assicurazione | fermato dalla polizia tutti a piedi i passeggeri

Bresciatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì mattina a Ospitaletto in tanti hanno assistito a una scena che ha dell'incredibile: i passeggeri di un autobus di linea sono rimasti a piedi perché il veicolo non risultava assicurato. Questo almeno è quanto è stato rilevato dai portali di lettura targhe posizionati in paese: alla prima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assicurazione - fermato

Viene scoperto senza documenti, al volante di un'auto priva di revisione e assicurazione: 70enne fermato

Ancona, 70enne fermato alla guida: era da anni senza patente, assicurazione né revisione dell’auto

Isola d'Elba | Fermato alla guida senza revisione, assicurazione e con un tasso alcolemico record: denunciato

Autobs di Arriva senza assicurazione: passeggeri giù, mezzo sequestrato - Il portale di lettura delle targhe dei veicoli ha rilevato che il pullman fosse senza copertura. Segnala quibrescia.it

Bus turistico senza assicurazione, maxi multa dei vigili - Un pullman da turismo circolava privo di assicurazione: la Polizia locale multa il conducente che paga l'assicurazione in tempo reale e il mezzo non gli viene sequestrato. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Bus 232 Senza Assicurazione