Milano, 19 settembre 2025 – “Chissà come sarò quando avrò 70 anni.”. Capita ogni tanto di proiettarsi nel futuro – più o meno prossimo – e domandarsi come pensione, cambiamenti nello stile di vita, sommarsi delle esperienze personali, incideranno sulla nostra personalità. Ebbene, una risposta (incoraggiante) arriva da un nuovo studio condotto da Daniele Romano, professore del dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano-Bicocca. Stando a quanto emerso dalla ricerca la personalità non solo cambia in alcune dimensioni, ma può anche riorganizzarsi strutturalmente con l'avanzare degli anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il buon carattere? Viene invecchiando: “Più estroversi e umili dopo i 65 anni”