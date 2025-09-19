Il bandito con la bandana | cinque rapine in cinque giorni tre consecutive in poche ore

Cinque rapine in cinque giorni. Tre in sequenza lo stesso giorno. Un rapinatore, già in carcere. Felpa e bandana insieme a un complice aveva attuato le sue scorribande criminali fra la fine di giugno e l'inizio di luglio scorsi. Laurentino, San Paolo, Ostiense, Acilia e Monteverde gli esercizi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Il bandito con la bandana: cinque rapine in cinque giorni, tre consecutive in poche ore.

