Il bacio cosmico tra la falce di Luna e Venere spettacolo nel cielo notturno

Firenze, 19 settembre 2025 – Prima dell’alba di venerdì 19 settembre, il cielo orientale è stato teatro della congiunzione astrale tra la Luna e Venere, un evento che, pur non essendo raro, rappresenta sempre uno spettacolo per gli appassionati. Come anticipato dall’ Uai (Unione Astrofili Italiani), un sottile falcetto di Luna calante ha incontrato il pianeta che, per le sue dimensioni e massa simili, è spesso definito il “gemello della Terra”. Lo spettacolo è stato arricchito dalla presenza di Regolo, l’astro più luminoso della costellazione del Leone. La stretta vicinanza della stella alfa (? Leonis), il cui nome significa “piccolo re”, con la “dea della bellezza” ha inoltre spinto gli amanti del cielo ad approfondire le storie e la mitologia legate alle stelle, offrendo così un’esperienza ancora più immersiva e completa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il bacio cosmico tra la falce di Luna e Venere, spettacolo nel cielo notturno

