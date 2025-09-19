Il 22 settembre si celebra la mobilità sostenibile e per l' occasione ecco dieci percorsi escursionistici che raccontano un nuovo modo di viaggiare | senza motore ma con lo sguardo aperto

Iodonna.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C ’è un giorno, ogni anno, in cui il mondo prova a fermarsi. Non per restare immobile, ma per muoversi in modo diverso. Il 22 settembre sarà la Giornata mondiale senza auto, un’occasione concreta per ripensare la mobilità quotidiana. In un’epoca dominata dalla frenesia degli spostamenti, infatti, scegliere di camminare o di viaggiare con mezzi pubblici, non è solo una questione ecologica: è una scelta culturale, emotiva e, anche sociale. È il desiderio di abitare uno spazio condiviso con consapevolezza. Agli italiani non piacciono le auto elettriche? La classifica europea X Giornata mondiale senza auto, un gesto semplice che cambia prospettiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il 22 settembre si celebra la mobilit224 sostenibile e per l occasione ecco dieci percorsi escursionistici che raccontano un nuovo modo di viaggiare senza motore ma con lo sguardo aperto

© Iodonna.it - Il 22 settembre si celebra la mobilità sostenibile e per l'occasione ecco dieci percorsi escursionistici che raccontano un nuovo modo di viaggiare: senza motore, ma con lo sguardo aperto

In questa notizia si parla di: settembre - celebra

L’Italia celebra il centenario di Andrea Camilleri a settembre con una settimana di eventi: il programma

Downton Abbey: il 10 settembre uno speciale sulla NBC celebra il film Il Gran Finale

Torrecuso celebra i 50 anni di Vinestate: dal 4 al 7 settembre la kermesse del vino

Cerca Video su questo argomento: 22 Settembre Celebra Mobilit224