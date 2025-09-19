Il 22 settembre si celebra la mobilità sostenibile e per l' occasione ecco dieci percorsi escursionistici che raccontano un nuovo modo di viaggiare | senza motore ma con lo sguardo aperto
C ’è un giorno, ogni anno, in cui il mondo prova a fermarsi. Non per restare immobile, ma per muoversi in modo diverso. Il 22 settembre sarà la Giornata mondiale senza auto, un’occasione concreta per ripensare la mobilità quotidiana. In un’epoca dominata dalla frenesia degli spostamenti, infatti, scegliere di camminare o di viaggiare con mezzi pubblici, non è solo una questione ecologica: è una scelta culturale, emotiva e, anche sociale. È il desiderio di abitare uno spazio condiviso con consapevolezza. Agli italiani non piacciono le auto elettriche? La classifica europea X Giornata mondiale senza auto, un gesto semplice che cambia prospettiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it
