Il 21 settembre Parco del Roccolo risorge di corsa con la Roccolo Run
Correre dentro un parco che rialza la testa dopo la tempesta: è la promessa che la Roccolo Run rinnova il 21 settembre nel cuore verde di Canegrate, richiamando runner, famiglie e curiosi. La rinascita del Parco del Roccolo La violenta ondata di maltempo che nell’estate 2023 spezzò alberi e sbarrò sentieri sembrava aver chiuso per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: settembre - parco
Parco inclusivo a Pozzuoli: a settembre l’inaugurazione
Parco ‘Ballarin’, il cantiere riapre a settembre
Parco delle foreste casentinesi, a settembre il censimento al bramito dei cervi
Festa dei Popoli 2025 – Insieme per la Pace Domenica 21 settembre – Parco di Villa Mella, Limbiate Un’intera giornata per celebrare l’incontro tra culture, la bellezza della diversità e il valore della pace. Torna a Limbiate la 12ª edizione della Festa dei Popo - facebook.com Vai su Facebook
Corsa e natura: domenica 21 settembre la Roccolo Run nel parco rinato grazie alla cura dei volontari; La Roccolo Run nel parco rinato di Canegrate; Roccolo Run, torna la corsa nel parco a Canegrate.
Corsa e natura: domenica 21 settembre la Roccolo Run nel parco rinato grazie alla cura dei volontari - La Roccolo Run, corsa non competitiva di circa 10 chilometri, domenica 21 settembre 2025 attraverserà i sentieri del Parco del Roccolo ... Da legnanonews.com
Roccolo Run a Canegrate: torna la corsa nel Parco con il Trofeo Salvo Verulento - L’ottava edizione della corsa nel verde del Parco del Roccolo è valida per il Trofeo Salvo Verulento. Scrive legnanonews.com