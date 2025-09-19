Correre dentro un parco che rialza la testa dopo la tempesta: è la promessa che la Roccolo Run rinnova il 21 settembre nel cuore verde di Canegrate, richiamando runner, famiglie e curiosi. La rinascita del Parco del Roccolo La violenta ondata di maltempo che nell’estate 2023 spezzò alberi e sbarrò sentieri sembrava aver chiuso per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Il 21 settembre Parco del Roccolo risorge di corsa con la Roccolo Run