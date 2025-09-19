Il 16 settembre Israele ha lanciato la sua offensiva terrestre contro Gaza City con il sostegno degli Stati Uniti promettendo di distruggere Hamas nell' area
G aza City, 18 set. (askanews) – Lunghe file di palestinesi si dirigono verso sud portando con sé i propri averi. Il 16 settembre Israele ha lanciato la sua offensiva terrestre contro Gaza City, con il sostegno degli Stati Uniti, promettendo di distruggere Hamas nell’area. Leggi anche › Partorire in strada, sotto le bombe: la tragedia delle donne di Gaza Anche le immagini sono diventate sempre più rare, sia perché i giornalisti pure sono in fuga, sia perché le connessioni internet in particolare nella zona di Gaza sono frammentarie. Non è ancora chiara la strategia militare che l’IDF ha adottato mentre cresce l’indignazione internazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
L'esercito israeliano ha dato il via all'offensiva di terra - Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 settembre, Israele ha dato il via all’operazione di terra a Gaza City: i tank dell’Idf sono avanzati in diverse aree della città, soprattutto nel nord- Lo riporta tpi.it
