Gaza City, 18 set. (askanews) – Lunghe file di palestinesi si dirigono verso sud portando con sé i propri averi. Il 16 settembre Israele ha lanciato la sua offensiva terrestre contro Gaza City, con il sostegno degli Stati Uniti, promettendo di distruggere Hamas nell'area. Anche le immagini sono diventate sempre più rare, sia perché i giornalisti pure sono in fuga, sia perché le connessioni internet in particolare nella zona di Gaza sono frammentarie. Non è ancora chiara la strategia militare che l'IDF ha adottato mentre cresce l'indignazione internazionale.

