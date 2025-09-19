Il 16 ottobre arrivano ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X

Il mondo del gaming portatile sta per entrare in una nuova era grazie all'arrivo di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, due console portatili nate dalla collaborazione tra Microsoft e ASUS, in uscita ufficialmente il 16 ottobre 2025 L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Il 16 ottobre arrivano ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X.

ROG Xbox Ally e Ally X in vendita dal 16 ottobre - ASUS e Microsoft hanno comunicato che le ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X saranno in vendita a partire dal 16 ottobre in 34 paesi, Italia inclusa. Lo riporta punto-informatico.it