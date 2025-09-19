. Le sue parole alla Gazzetta. Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista del match di campionato contro il Milan, l’attaccante dell’ Udinese, Iker Bravo, ha rivelato alcuni dei suoi modelli calcistici e ha parlato della vittoria dell’Udinese a San Siro contro l’ Inter. Bravo ha ammesso di apprezzare particolarmente Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter, con cui ha scambiato la maglia dopo il match. Il giovane giocatore ha sottolineato come l’attaccante argentino, insieme a Paulo Dybala, sia tra i suoi idoli attuali, ma ha anche parlato della sua ammirazione per le leggende del passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Iker Bravo sfida il Milan: «Giocheremo per vincere! Mi rivedo in Totti e mi piace quell’attaccante dell’Inter»