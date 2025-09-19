Iker Bravo convocato al Mondiale Under 20 | quando partite salterà con l'Udinese

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iker Bravo sarà assente per circaun mese. L'attaccante spagnolo sarà impegnato al Mondiale Under 20 in Cile. Le date del torneo, e i convocati dell'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: iker - bravo

Udinese-Verona, le pagelle: Giovane 7, che bella scoperta. Iker Bravo leggerino, 5,5

Iker Bravo e il calcio: “Mi piace solo giocarlo”

DIRETTA Serie A, Atalanta-Lecce 0-0 e Pisa-Udinese 0-1: Iker Bravo! LIVE

Iker Bravo convocato al Mondiale Under 20: quando partite salterà con l’Udinese; Udinese, Iker Bravo va al Mondiale Under 20: quali e quante partite salta. I convocati dell'Italia; Mondiali Under20 in Cile: ci sarà anche Iker Bravo.

iker bravo convocato mondialeIker Bravo convocato al Mondiale Under 20: quando partite salterà con l’Udinese - L’attaccante spagnolo sarà impegnato al Mondiale Under 20 in Cile. fanpage.it scrive

iker bravo convocato mondialeUdinese, Iker Bravo va al Mondiale Under 20: quali e quante partite salta. I convocati dell'Italia - L' Udinese dovrà presto fare a meno di Iker Bravo: l'attaccante è stato infatti convocato dalla Spagna per il Mondiale Under 20, che si giocherà dal 27 settembre al 19 ottobre. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Iker Bravo Convocato Mondiale