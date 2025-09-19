Igor successo nel test match a Busto Arsizio con la Uyba

Successo pieno per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi nel test match della E-Work Arena di Busto Arsizio contro la Uyba di Enrico Barbolini. Le azzurre - che hanno accolto in palestra l'oro mondiale Carlotta Cambi e la schiacciatrice giapponese Mayu Ishikawa - si sono aggiudicate di misura il. 🔗 Leggi su Today.it

