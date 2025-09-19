Igor successo nel test match a Busto Arsizio con la Uyba
Successo pieno per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi nel test match della E-Work Arena di Busto Arsizio contro la Uyba di Enrico Barbolini. Le azzurre - che hanno accolto in palestra l'oro mondiale Carlotta Cambi e la schiacciatrice giapponese Mayu Ishikawa - si sono aggiudicate di misura il. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: igor - successo
Grande successo per la motonautica clodiense! Un applauso a Juri Tiozzo e Igor Bergo, che si sono laureati Campioni Italiani nella categoria Ski F4 e Ski Superjet ai Tricolori di Motonautica, che si sono conclusi domenica scorsa a Fiumicino. Un risultato Vai su Facebook
Igor, successo nel test match a Busto Arsizio con la Uyba; Igor Volley, successo nel test match contro Busto Arsizio; Volley femminile, la Igor passa a Busto Arsizio in tre set nel test amichevole.
Successo e terzo posto in classifica per la Igor Gorgonzola - Un successo che vale il, momentaneo, terzo posto in classifica. Scrive rainews.it