IgNobel 2025 tra i vincitori i fisici italiani della ricetta per la pasta cacio e pepe senza grumi

I giovani fisici italiani che hanno ideato la ricetta per la pasta cacio e pepe senza grumi sono tra i vincitori degli IgNobel 2025. Ovvero i premi parodia dei Nobel che vengono assegnati ogni anno a studi scientifici stravaganti. Durante la cerimonia alla Boston University, organizzata dalla rivista scientifica umoristica Annals of Improbable Research, sono stati premiati anche altri ricercatori italiani che hanno partecipato a studi internazionali su come l’alcol condiziona le capacità di volo dei pipistrelli. E sulle pizze preferite dalle lucertole arcobaleno del Togo. Gli altri premi. Tra i dieci IgNobel di questa 35esima edizione spicca quello assegnato a un medico statunitense che ha monitorato per 35 anni la crescita dell’unghia del suo pollice. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ignobel - vincitori

IgNobel 2025, la fisica della cacio e pepe, la pizza preferita dalle lucertole e non solo. I vincitori dei premi pazzi della scienza

La fisica della cacio e pepe e la pizza preferita dalle lucertole, gli italiani premiati e tutti i vincitori degli IgNobel 2025; IgNobel 2025, tra i vincitori i fisici italiani della ricetta per la pasta cacio e pepe senza grumi; I bizzarri vincitori degli IgNobel 2024.

IgNobel 2025, la fisica della cacio e pepe, la pizza preferita dalle lucertole e non solo. I vincitori dei premi pazzi della scienza - Spiccano anche mucche dipinte per sembrare zebre, soluzioni per scarpiere anti- Segnala wired.it

IgNobel 2025, tra i vincitori i fisici italiani della ricetta per la pasta cacio e pepe senza grumi - Premiati anche altri ricercatori italiani che hanno partecipato a studi sulle pizze preferite dalle lucertole arcobaleno del Togo ... Da open.online