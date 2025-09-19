Ig Nobel 2025 tutti i premi | c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe

Mucche travestite da zebre, pipistrelli ubriachi e lucertole amanti della pizza. Non è l’inizio di una fiaba per bambini, ma l’elenco di alcuni degli Ig Nobel 2025, i riconoscimenti assegnati alle invenzioni e alle ricerche più bizzarre e stravaganti al mondo. Encomi capaci di strappare un sorriso e, in alcuni casi, di far riflettere per comprendere meglio il nostro pianeta. Tra i premiati della 35esima edizione, la cui cerimonia si è tenuta presso la Boston University, anche un team italiano che ha realizzato con la fisica la ricetta perfetta per una pasta cacio e pepe senza grumi. Pubblicato a maggio sulla rivista Physics of Fluids, lo studio ha analizzato la miscelazione del formaggio in acqua per determinare il quantitativo di amido necessario per ottenere una crema liscia e uniforme. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe

In questa notizia si parla di: nobel - tutti

Maturità 2025, da Aldo Moro ucciso dalla mafia a Hitler premio Nobel: tutti gli strafalcioni (clamorosi) degli studenti

I bambini di Gaza e il Nobel per la Pace: un simbolo che ci riguarda tutti

Disuguaglianze e futuro dell’economia globale Premio Nobel per l’Economia nel 2001, Michael Spence ha dedicato la sua carriera a studiare la crescita, lo sviluppo umano, il valore dell’equità. A Firenze, interverrà con una Lectio Civilis su uno dei nodi cruc - facebook.com Vai su Facebook

La fisica della cacio e pepe e la pizza preferita dalle lucertole, gli italiani premiati e tutti i vincitori degli IgNobel 2025; Italiani fra IgNobel 2025 con la fisica della cacio e pepe; Giovani Fisici Italiani Trionfano agli IgNobel 2025 con la Fisica della Cacio e Pepe: Un'Eccellenza tutta Italiana a Boston.

IgNobel 2025, premi italiani sulla fisica della cacio e pepe, i pipistrelli sbronzi e le pizze preferite dalle lucertole - i premi parodia dei Nobel che vengono assegnati ogni anno a studi scientifici stravaganti "che prima fanno ridere e poi fanno pensare". Si legge su huffingtonpost.it

Italiani fra gli IgNobel 2025, con la fisica della cacio e pepe VIDEO - I giovani fisici italiani che hanno ideato la ricetta per la pasta cacio e pepe senza grumi sono tra i vincitori degli IgNobel 2025, i premi parodia dei Nobel che vengono assegnati ogni anno a studi ... Secondo ansa.it