Ieri in Campania | espulso Di Lorenzo Haaland e Doku stendono il Napoli in Champions
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 18 settembre 2025. Avellino – Al termine di un’articolata attività d’indagine delegata e coordinata da questa Procura della Repubblica, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il locale Tribunale, fino alla concorrenza della somma pari a circa cinque milioni di euro nei confronti di una società irpina operante nel settore del commercio di prodotti elettronici, tramite svariati punti vendita dislocati sul territorio nazionale sotto l’insegna di un noto marchio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ieri - campania
Ieri in Campania: sanità, nominati i nuovi Direttori Generali di Asl e Aziende Ospedaliere
Ieri in Campania: addio Diego, dramma con tragico epilogo in provincia di Benevento
Ieri in Campania: la Provincia di Caserta ha un nuovo presidente. Ultimo saluto a don Pasquale
Ieri al Best Western Hotel Ferrari di San Vitaliano il Presidente CR Campania FIGC LND Carmine @_Zigarelli, con il Consigliere Federale e Vicepresidente Vicario Giuliana Tambaro, ha incontrato le società per i sorteggi dei gironi Under 15 e Under 17. Buon - X Vai su X
Nel pomeriggio di ieri, al Best Western Hotel Ferrari di San Vitaliano, il Presidente Comitato Regionale Campania FIGC LND Carmine Zigarelli - insieme al Consigliere Federale e Vicepresidente Vicario Comitato Regionale Campania FIGC LND Giuliana Tam - facebook.com Vai su Facebook
Espulso dal partito per i video con i tiktoker: consigliere regionale fa ricorso; Champions League, il Napoli in dieci cede al Manchester City; Consigliere regionale espulso da Calenda: «Faccio ricorso».