Idf | Metà dei palestinesi fuggiti da Gaza City Altre navi con la Global Sumud Flotilla da Siracusa | Stavolta non ci fermiamo più

Secondo le ultime stime dell’Idf, circa 480.000 palestinesi sono finora fuggite da Gaza City, dirigendosi verso il sud della Striscia così come aveva intimato l’esercito israeliano prima di intensificare le operazioni in città. Dalle ultime stime, i palestinesi che ancora si trovavano a Gaza prima dell’attacco erano circa un milione. Almeno quattro palestinesi, inclusi due bambini, sono stati uccisi dall’alba di oggi in una serie di attacchi delle forze armate israeliane nel Sud della Striscia di Gaza, a Khan Younis, zona in cui si trovano le tende delle famiglie sfollate. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti mediche. 🔗 Leggi su Open.online