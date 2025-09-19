Identità cultura e futuro delle comunità montane | una giornata di dibattiti contro lo spopolamento
Premilcuore, Rocca San Casciano e Portico di Romagna ospitano sabato 'Coltivare Montagna', una giornata dedicata a identità, cultura e futuro delle comunità locali. L'iniziativa è promossa con il contributo di Romagna Acque – Società delle Fonti e con la collaborazione dei consulenti di.
In questa notizia si parla di: identit - cultura
Il cibo non è solo è vita, ma anche identità, cultura e sviluppo. Lo sanno bene i sindaci del "Distretto del cibo Novara e Laghi", guidato da Andrea Crivelli, che sta lavorando con impegno e passione per far crescere questa grande risorsa del Piemonte grazie a
Il loro tempo è finito, A CASA! ? Identità, cultura e soprattutto PIL: la Puglia non può fare a meno dell'agricoltura. Eppure, chi ci ha governati negli ultimi vent'anni ha trattato noi agricoltori come l'ultima ruota del carro. ORA BASTA Il Consorzio di Bo