Icona di una città e della Romagna Cesena | una storia d’appartenenza

di Luca Serafini Emilio Bonci, storico giocatore e allenatore bianconero, saggezza innata, parola incerta ma idee molto chiare non aveva dubbi nel ribadire: "A Cesena quando piove viene giù acqua santa". Il riferimento in particolare calcistico spiega al meglio l'atmosfera e cosa abbia sempre significato il Cesena per Cesena e per la Romagna. Un autentico brand cittadino al pari dell'ortofrutta, della Biblioteca Malatestiana, dell'ippodromo, del fitness, dei dolci di Babbi e di tutto quanto sia patrimonio sociale, culturale e della tradizione. Più che mai il Cesena identifica quello spirito di appartenenza, di aggregazione caratteristica verace dei romagnoli.

