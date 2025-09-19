Iacopo Parenti scomparso a 45 anni, lascia moglie e due figlie.

Lucca, 19 settembre 2025 – “È venuto a mancare un altro tifoso rossonero, Iacopo Parenti, che a soli 45 anni lascia una moglie e due figlie piccole. Condoglianze alla famiglia”. Il triste annuncio sulla pagina facebook “AmalaLucchese”. Iacopo Parenti lascia nel dolore la moglie e le due figlie, Allegra e Sveva. I familiari e gli amici gli daranno un ultimo saluto in una funzione che si terrà in forma privata. La sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo dolore in città tra quanti lo conoscevano e in particolare fra i tanti tifosi rossoneri con i quali condivideva la passione per il calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

