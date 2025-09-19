I vicini di casa in un mondo in cui non esiste il prossimo ma solo il nemico

Basterebbe smettere una volta per tutte con espressioni inveterate come “i nostri simili”, “il mio prossimo”. La somiglianza, la vicinanza, la fraternità addirittura, cui fanno riferimento – di figli di Dio, o di nati da donna, o quello che volete – è semplicemente una menzogna, o un malinteso. Il prossimo di un israeliano è un palestinese: non di rado vive nella casa che fu sua, non di rado occupa la casa da cui l’ha appena buttato fuori, non di rado gli sta radendo al suolo le case. E a un palestinese può esser bastato un deltaplano o un furgoncino per andare a caccia nel rave appena oltre il filo, e nei kibbutzim dei pacifici dirimpettai. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I vicini di casa in un mondo in cui non esiste il prossimo, ma solo il nemico

