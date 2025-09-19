I vescovi in Terrasanta | Vicinanza a chi soffre
La conferma e i dettagli sono arrivati ieri dopo l’annuncio fatto l’8 settembre scorso durante l’apertura dell’Anno Pastorale: i dieci vescovi lombardi, guidati dall’ Arcivescovo di Milano Mario Delpini, andranno in pellegrinaggio in Terra Santa dal 27 al 30 ottobre. In particolare, la Diocesi ha comunicato che la delegazione visiterà Gerusalemme e Betlemme per "Esprimere vicinanza e fraternità a chi sta soffrendo per la situazione creatasi in Terrasanta, in particolare le comunità cristiane". Tra gli incontri particolarmente significativi in programma durante il viaggio ci saranno quelli con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e un rappresentante della Custodia, con i Parent’s Circle (organizzazione congiunta israelo-palestinese formata da circa 700 famiglie che hanno perso un familiare stretto a causa del conflitto israelo-palestinese), con la comunità Effatà di Betlemme (che assiste i bambini audiolesi residenti nei Territori Palestinesi) e con gli operatori delle Caritas che lavorano sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
“Tornate in #TerraSanta”: i cristiani stanno lasciando Betlemme e senza pellegrini crollano i posti di lavoro. Il #17settembre una serata al Preziosissimo Sangue. La testimonianza di Laura ed Ezio Bertolotti: “Ebrei, musulmani e cristiani ci hanno chiesto di dire - facebook.com Vai su Facebook
