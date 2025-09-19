I Tre Allegri Ragazzi Morti per la Palestina | show davanti a duemila persone a Firenze
“Venghino, signori venghino in questa bellissima plaza. L'incredibile spettacolo della vita. L'incredibile spettacolo della muerte". I Tre Allegri Ragazzi Morti si presentano così, davanti a duemila persone dell'anfiteatro delle Cascine per il concerto Sos Palestina. Un evento, lanciato da Piero. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: allegri - ragazzi
Tre allegri ragazzi morti, Il Bepi e tributo agli Oasis: cosa fare stasera a Bergamo e provincia
I Tre Allegri Ragazzi Morti salgono in quota, tappa del tour a Piancavallo
Tre Allegri Ragazzi Morti, in quota l'incredibile spettacolo della vita. La città si stringe intorno alla sua band
I Tre Allegri Ragazzi Morti per la Palestina: show davanti a duemila persone a Firenze; Tre Allegri Ragazzi Morti: “Inumani? Un lavoro sartoriale”; Tre Allegri Ragazzi Morti: al via il nuovo tour estivo.
Tre Allegri Ragazzi Morti - Naif da sempre - Fumetti, viaggi in Argentina, amicizie lunghe una vita intera e quella "puzzerella di libertà" che emana Milano: dopo tre anni, incontriamo di nuovo i Tre Allegri Ragazzi Morti per farci raccontare ... Scrive rockit.it
Toffolo si racconta a Marina - La stagione di Peter Pan in 3D chiude stasera con Davide Toffolo, una delle figure centrali della musica italiana degli ultimi trent’anni. Riporta ilrestodelcarlino.it