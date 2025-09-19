I tifosi riabbracciano l’Akragas il presidente La Porta | Dobbiamo fare sempre un goal in più degli avversari

Il nuovo corso dell’Akragas calcio riparte ufficialmente dallo stadio Esseneto dove è stata presentata la squadra di patron Salvo La Porta che, dopo il ripescaggio, si accinge a disputare il campionato di Promozione. Una presentazione spettacolo quella voluta dalla società biancazzurra che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

