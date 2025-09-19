"Adesso ne ho anche le prove". Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha tirato fuori gli artigli. Il tema è quello del ticket di pronto soccorso, spacciato come ‘tariffa’, ma in realtà un ‘contributo’, ovvero una compartecipazione, di fatto una tassa: "La richiesta del ticket da parte dell’Ausl Romagna per prestazioni di pronto soccorso fruite senza effettuare il pagamento tra il 2019 e il 31 agosto 2024, si basa infatti su presupposti di legge inesistenti". Ieri mattina, Ancisi ha argomento la propria tesi con dovizia di riferimenti legislativi, partendo dallo statuto del contribuente del 2000 e da una legge di riforma della giurisdizione tributaria del 2001. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I ticket di Pronto soccorso sono fuorilegge, ecco le prove"