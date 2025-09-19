I ticket di Pronto soccorso sono fuorilegge ecco le prove
"Adesso ne ho anche le prove". Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha tirato fuori gli artigli. Il tema è quello del ticket di pronto soccorso, spacciato come ‘tariffa’, ma in realtà un ‘contributo’, ovvero una compartecipazione, di fatto una tassa: "La richiesta del ticket da parte dell’Ausl Romagna per prestazioni di pronto soccorso fruite senza effettuare il pagamento tra il 2019 e il 31 agosto 2024, si basa infatti su presupposti di legge inesistenti". Ieri mattina, Ancisi ha argomento la propria tesi con dovizia di riferimenti legislativi, partendo dallo statuto del contribuente del 2000 e da una legge di riforma della giurisdizione tributaria del 2001. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ticket - pronto
Ticket di Pronto soccorso, spedite lettere per pagare: regole sono cambiate
Trento, volontario dei vigili del fuoco si sente male dopo un intervento, al pronto soccorso gli fanno pagare 50 euro di ticket
Ora è ufficiale: in Trentino i soccorritori non pagheranno il ticket al pronto soccorso
Faenzawebtv. . I ticket di pronto soccorso non sarebbero supportati da una legge ma solo da una delibera di giunta regionale. È questo il cuore dell’intervento del consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi che ha predisposto la bozza per un esposto da sp - facebook.com Vai su Facebook
Pronto soccorso sempre più sotto pressione, si valuta l'aumento del ticket per i codici bianchi e verdi - X Vai su X
I ticket di Pronto soccorso sono fuorilegge, ecco le prove; Ticket non pagati per prestazioni di pronto soccorso. Ancisi: Predisposto un fac simile di esposto; Ancisi (LpRa): I ticket di pronto soccorso sono illegali. Il mio esposto lo dimostra.
"I ticket di Pronto soccorso sono fuorilegge, ecco le prove" - Il tema è quello del ticket di pronto soccorso, spacciato come ‘tariffa’, ma in realtà un ‘c ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Ancisi (LpRa): “I ticket di pronto soccorso sono illegali. Il mio esposto lo dimostra” - I ticket di pronto soccorso non sarebbero supportati da una legge ma solo da una delibera di giunta regionale. Lo riporta ravennawebtv.it