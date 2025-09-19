Sono numerosi i soggetti che sostengono questo evento internazionale che è arrivato alla sua undicesima edizione. Il Siena Awards Photo Festival è infatti promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel con la collaborazione del Comune di Siena, del Comune di Castelnuovo Berardenga e del Comune di Sovicille, il supporto di Mark Getty e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Università? degli Studi di Siena, Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Il festival vede fra i main partner Etruria Retail – Carrefour, Estra SpA e Gabetti Lab e fra i partner Iren SpA, Sienambiente, Safety&Privacy, Terrecablate e Rete IVO. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I sostenitori di questa edizione. Dai Comuni del territorio al Ministero della Cultura