I sostenitori di questa edizione Dai Comuni del territorio al Ministero della Cultura

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono numerosi i soggetti che sostengono questo evento internazionale che è arrivato alla sua undicesima edizione. Il Siena Awards Photo Festival è infatti promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel con la collaborazione del Comune di Siena, del Comune di Castelnuovo Berardenga e del Comune di Sovicille, il supporto di Mark Getty e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Università? degli Studi di Siena, Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Il festival vede fra i main partner Etruria Retail – Carrefour, Estra SpA e Gabetti Lab e fra i partner Iren SpA, Sienambiente, Safety&Privacy, Terrecablate e Rete IVO. 🔗 Leggi su Lanazione.it

i sostenitori di questa edizione dai comuni del territorio al ministero della cultura

© Lanazione.it - I sostenitori di questa edizione. Dai Comuni del territorio al Ministero della Cultura

In questa notizia si parla di: sostenitori - edizione

I sostenitori di questa edizione. Dai Comuni del territorio al Ministero della Cultura; Canossa in lizza per il ’Borgo dei Borghi’; San Martino si fa SMart: arte e imprese in rete per un’estate spettacolare.

Territorio: Amirante, proseguiamo a sostenere Comuni per accessibilitÃ - "Continueremo a sostenere i Comuni nella predisposizione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) e nella realizzazione degli interventi. Lo riporta ilgazzettino.it

Territorio: Amirante, ddl piano strategico apprezzato dai Comuni - "Semplificare e accelerare la messa a terra delle opere pubbliche in particolare quelle in carico ai Comuni: questo Ã¨ ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sostenitori Edizione Comuni Territorio