i sostenitori di questa edizione dai comuni del territorio al ministero della cultura

Sono numerosi i soggetti che sostengono questo evento internazionale che è arrivato alla sua undicesima edizione. Il Siena Awards Photo Festival è infatti promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel con la collaborazione del Comune di Siena, del Comune di Castelnuovo Berardenga e del Comune di Sovicille, il supporto di Mark Getty e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Università? degli Studi di Siena, Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Il festival vede fra i main partner Etruria Retail – Carrefour, Estra SpA e Gabetti Lab e fra i partner Iren SpA, Sienambiente, Safety&Privacy, Terrecablate e Rete IVO. 🔗 Leggi su Lanazione.it
14-17 settembre: XXIX edizione del National Meeting on Medicinal Chemistry. #unipr tra i sostenitori istituzionali del congresso della Divisione di Chimica Farmaceutica della Società Chimica Italiana - X Vai su X
Abbiamo terminato domenica l'avventura di "Armonie Sacre", 27° edizione, a Sestri Levante con il meraviglioso recital di Tomas Gavazzi. Dopo aver dato appuntamento al Festival Organistico Internazionale 2026, desideriamo ringraziare tutti i nostri sostenitori - facebook.com Vai su Facebook
Territorio: Amirante, proseguiamo a sostenere Comuni per accessibilitÃ - "Continueremo a sostenere i Comuni nella predisposizione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) e nella realizzazione degli interventi. Lo riporta ilgazzettino.it
Territorio: Amirante, ddl piano strategico apprezzato dai Comuni - "Semplificare e accelerare la messa a terra delle opere pubbliche in particolare quelle in carico ai Comuni: questo Ã¨ ... Da ilgazzettino.it