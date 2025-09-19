I sindaci vogliono che il Governo si faccia carico dei minori stranieri non accompagnati

19 set 2025

Riuniti questa mattina a Gorizia, alcuni tra i sindaci del Friuli Venezia Giulia hanno firmato a Gorizia un documento da inviare al ministro dell'Interno Piantedosi, dell'Economia e finanze Giorgetti, al governatore Massimiliano Fedriga e ai presidenti di Anci nazionale e regionale Manfredi e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

