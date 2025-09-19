I segni dell’alluvione | A 80 anni suonati ho perso tutto E ho ricostruito tutto

di Luca Ravaglia La casa di Franco Lucchi è una perla a due passi dal fiume Savio. La differenza la fanno la cura e la passione di chi tra quelle mura ci ha trascorso gran parte della vita: il cortile ombreggiato cosparso di piante e vasi, la rimessa perfettamente ordinata, le stanze che custodiscono memorie. Attraverso i ricordi, non più con gli oggetti. Perché gli oggetti sono in gran parte andati distrutti il 16 maggio 2023. Il giorno dell’alluvione che sommerse uno spicchio di città, generando danni immani. E strappando tre vite. Una pagina tragica di storia che Cesena non potrà mai dimenticare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I segni dell’alluvione: "A 80 anni suonati ho perso tutto. E ho ricostruito tutto"

In questa notizia si parla di: segni - alluvione

Un anno dall’alluvione, Carnevali: “Ferite indelebili e dolorose, segni del cambiamento climatico”

Ravennawebtv. . Alluvione. Il piano per la sicurezza del Senio: attivare le casse di Tebano e un bacino a Cotignola. È ora possibile presentare domanda di ristoro per l'alluvione 2024. Altre azioni presenti nel piano: consolidamento degli argini, con interventi l - facebook.com Vai su Facebook

Violenta una donna di 80 anni per rubarle 500 euro: arrestato un 26enne - Era già agli arresti domiciliari in custodia cautelare, ma dopo che era evaso e aveva fatto perdere le sue tracce per alcuni giorni, la notte tra il 2 e il 3 agosto ha violentato e rapinato una donna ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it