I ragazzi dell’Istituto Medi e il progetto Infinity | ora si lavora alla fase tre

L’istituto ‘Medi’ di Montegiorgio che fa capo al Polo ‘Urbani’ di Porto Sant’Elpidio con il progetto ‘Infinity’ stupisce anche il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ora studenti e insegnati stanno valutando la fase 3. Lunedì pomeriggio presso il teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, si è tenuto un incontro dedicato all’apertura del nuovo anno scolastico a a cui hanno partecipato come ospiti eccezionali il Ministro Giuseppe Valditara; l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione cultura, oltre Dirigente dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, al presidente della provincia e sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi, molte dirigenti, insegnati e alunni delle scuole del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

