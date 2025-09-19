I ragazzi dell’Istituto Medi e il progetto Infinity | ora si lavora alla fase tre

L’istitutoMedi’ di Montegiorgio che fa capo al Polo ‘Urbani’ di Porto Sant’Elpidio con il progettoInfinity’ stupisce anche il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ora studenti e insegnati stanno valutando la fase 3. Lunedì pomeriggio presso il teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, si è tenuto un incontro dedicato all’apertura del nuovo anno scolastico a a cui hanno partecipato come ospiti eccezionali il Ministro Giuseppe Valditara; l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione cultura, oltre Dirigente dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, al presidente della provincia e sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi, molte dirigenti, insegnati e alunni delle scuole del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

