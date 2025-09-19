I prossimi impegni Cinque partite in 15 giorni Un tour de force per gli azzurri
Cinque partite in quindici giorni, attraverso oltre duemila chilometri di spostamenti dall’Abruzzo al Trentino Alto Adige, passando per la Liguria. Questo l’intenso calendario che aspetta l’ Empoli, che da domenica prossima fino al 5 ottobre, ultima giornata di campionato prima della seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, giocherà praticamente ogni tre giorni. Un vero e proprio tour de force per gli azzurri, in cui sarebbe fondamentale poter contare su tutti i disponibili. Salvo incidenti di percorso nelle prossime due settimane, ad ora gli unici assenti in campo saranno i lungo degenti Haas, Pellegri e Degli Innocenti, che potrebbe però tornare in gruppo proprio dopo la prossima sosta di ottobre, e l’attaccante Konaté che partirà dopo la sfida di Pescara per aggregarsi all’Italia Under 20 che dal 27 settembre sarà impegnata nel Mondiale di categoria in Cile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: prossimi - impegni
Per Jonathan Bailey i prossimi mesi saranno pieni di impegni
La Uefa sanziona la Fiorentina: multa salata e stadio parzialmente chiuso per i prossimi due impegni
Per Jonathan Bailey i prossimi mesi saranno pieni di impegni
Le abruzzesi preperano i prossimi impegni, obiettivo continuità - X Vai su X
Le ultime su Maignan, Leao e Pavlovic Buone notizie in vista dei prossimi impegni? - facebook.com Vai su Facebook
Quali partite puoi guardare su gratuitamente | News IT; Inter e Napoli: il calendario delle ultime cinque giornate di serie A. Chi è favorita per lo scudetto; Cinque partite delle qualificazione ai Mondiali che hanno sorpreso l'Europa.
Upcoming fixtures. Five games in 15 days. A tour de force for the Azzurri. - Salvo incidenti di percorso nelle prossime due settimane, ad ora gli unici assenti in campo saranno i lungo degenti Haas, Pellegri e Degli Innocenti, che potrebbe però tornare in gruppo proprio dopo l ... Come scrive sport.quotidiano.net