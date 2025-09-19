i prossimi impegni cinque partite in 15 giorni un tour de force per gli azzurri

Cinque partite in quindici giorni, attraverso oltre duemila chilometri di spostamenti dall’Abruzzo al Trentino Alto Adige, passando per la Liguria. Questo l’intenso calendario che aspetta l’ Empoli, che da domenica prossima fino al 5 ottobre, ultima giornata di campionato prima della seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, giocherà praticamente ogni tre giorni. Un vero e proprio tour de force per gli azzurri, in cui sarebbe fondamentale poter contare su tutti i disponibili. Salvo incidenti di percorso nelle prossime due settimane, ad ora gli unici assenti in campo saranno i lungo degenti Haas, Pellegri e Degli Innocenti, che potrebbe però tornare in gruppo proprio dopo la prossima sosta di ottobre, e l’attaccante Konaté che partirà dopo la sfida di Pescara per aggregarsi all’Italia Under 20 che dal 27 settembre sarà impegnata nel Mondiale di categoria in Cile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

