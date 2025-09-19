I pronostici di venerdì 19 settembre, finita la tre giorni di Champions ripartono Serie A, B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 con gli anticipi La quarta giornata del campionato 25-26 di Serie A si apre con uno scontro salvezza. Da una parte il Lecce di Eusebio Di Francesco, momentaneamente ultimo in classifica ed ancora alla ricerca dei primi tre punti, dall’altra il Cagliari dell’esordiente Fabio Pisacane, che si è sbloccato nell’ultimo turno battendo 2-0 il Parma. (LaPresse) – IlVeggente.it L’ultimo successo del Cagliari in Salento è datato 2011, ma dal 2005 il Lecce ha battuto solo una volta i sardi al “Via del Mare”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 19 settembre: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1