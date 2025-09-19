I Play Rocky | Sylvester Stallone svela se è coinvolto nel film
Diretto da Peter Farrelly, il nuovo film I Play Rocky sarà una drammatizzazione della vera storia della realizzazione del film sportivo Rocky. Uno dei migliori film sugli sfavoriti di sempre, il film sulla boxe ha vinto tre Oscar ed è diventato un’opera fondamentale nel suo genere. A interpretare Sylvester Stallone sarà l’attore Anthony Ippolito, che ha già recitato nella miniserie TV The Offer e nel film Netflix Purple Hearts. In un’intervista con The Playlist, proprio Sylvester Stallone ha però rivelato di non far parte ufficialmente del cast di I Play Rocky. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: play - rocky
Anthony Ippolito giovane Sylvester Stallone nel film I Play Rocky
I Play Rocky: Anthony Ippolito interpreterà il giovane Sylvester Stallone
Ippolito nel ruolo di giovane Stallone in I Play Rocky
Anthony Ippolito interpreterà Sylvester Stallone! L'attore, che ha interpretato Al Pacino nella serie limitata The Offer, lo abbiamo visto in film come Pixels, Purple Hearts e Grand Army. Ippolito vestirà i panni di Stallone nel film I Play Rocky diretto Peter Farrelly ( Vai su Facebook
Da Al Pacino a Sylvester Stallone. Sarà Anthony Ippolito (che interpretò Pacino in "The Offer") ad impersonare il giovane Sly in I PLAY ROCKY, il film di Peter Farrelly che racconterà la storia dietro la nascita del film cult! #Cinema #IPlayRocky #AnthonyIppolito - X Vai su X
I Play Rocky, Anthony Ippolito interpreterà Sylvester Stallone; Anthony Ippolito è Sylvester Stallone nelle prime foto del film su Rocky!; Scelto l'erede di Sylvester Stallone: ecco chi sarà il nuovo Rocky Balboa nel film I Play Rocky su Prime Video.
I Play Rocky, il biopic su Sylvester Stallone procede con Amazon MGM Studios - Il film biografico incentrato sulla realizzazione di Rocky da parte di Sylvester Stallone è ancora in gioco: al CinemaCon è stato confermato che il progetto è ancora in fase di sviluppo. Da comingsoon.it
I Play Rocky | Sylvester Stallone has “zero” involvement in the film about his early career - Amazon MGM’s film about the making of Rocky isn’t being made with Sylvester Stallone’s involvement. msn.com scrive