I pensionati di Confagricoltura in assemblea generale venerdì 26

È in programma venerdì 26 settembre, presso il palazzo dell’Agricoltura di Piacenza, l’Assemblea generale di Anpa Piacenza, l’Associazione dei pensionati di Confagricoltura. Il momento formale è importante perché è previsto il rinnovo del Consiglio Direttivo. Alle 10 l’assemblea aprirà le porte. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it