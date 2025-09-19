La vendita della palazzina B della Imm necessaria per garantire un futuro al complesso fieristico. Bilancio in perdita per Carrarafiere, ma la situazione sembra gradualmente migliorare. Non si può certo parlare di pericolo scongiurato, vista la pesante situazione debitoria dichiarata ormai alcuni anni fa. Tuttavia a fronte degli importanti ‘buchi’, che fino al 2019 affliggevano la Imm, qualcosa per salvare il salvabile pare si stia in effetti facendo. A predicare cautela è anche l’amministratrice unica di Imm, la commercialista toscana Sandra Bianchi, intervenuta ieri pomeriggio nella commissione Bilancio presieduta da Letizia Carusi, per fare un punto della situazione sullo stato di salute della Imm. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I numeri della fiera . La rinascita della Imm tra sport, eventi e concerti. La vendita del padiglione B