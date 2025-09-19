I municipio Roma al via progetto sperimentale per raccolta oli vegetali esausti
Roma, 19 set. (Adnkronos) - Prende il via nel I Municipio di Roma un progetto sperimentale per la raccolta degli oli vegetali esausti, un'iniziativa volta a promuovere la sostenibilità ambientale e la partecipazione attiva dei cittadini. Il progetto prevede l'installazione di appositi cassonetti in diversi punti del territorio, rendendo la raccolta di questo rifiuto più semplice e accessibile. Come fa sapere il I municipio, i cittadini potranno conferire l'olio vegetale esausto, come quello utilizzato per la frittura, inserendolo in una bottiglia di plastica ben chiusa, per poi depositarla nei contenitori dedicati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sito Istituzionale | Raccolta oli vegetali esausti: progetto pilota nel Municipio I; IV municipio, al via il progetto “Ti Aiuto Io 4.0” per sostenere i cittadini fragili; Nel Municipio II al via il progetto “Anziani in movimento”.
