I Ministri e la faccia triste dell’aurora | Cantiamo l’epoca dell’impotenza

Ilgiorno.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre anni dopo “Giuramenti” la strada dei Ministri è ripresa ieri sera in Santeria con la presentazione ai fan del nuovo album “Aurora popolare”; sei pezzi voce e chitarra, in dimensione “da spiaggia” rispetto a quella elettrica dei concerti abituali, giusto per offrire un primo assaggio di questo lavoro - ottavo capitolo del percorso discografico iniziato quasi vent’anni fa - che Federico Dragogna, Davide “Divi” Autelitano e Michele Esposito portano poi all’Alcatraz il 4 novembre. Dragogna, definite questo album "un grido tra decadenza e rinascita". E mettete il Sol dell’Avvenire in copertina. Perché? "Il nostro è un Sol dell’Avvenire acquistato al mercato dell’usato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

