I Ministri e la faccia triste dell’aurora | Cantiamo l’epoca dell’impotenza

Tre anni dopo “Giuramenti” la strada dei Ministri è ripresa ieri sera in Santeria con la presentazione ai fan del nuovo album “Aurora popolare”; sei pezzi voce e chitarra, in dimensione “da spiaggia” rispetto a quella elettrica dei concerti abituali, giusto per offrire un primo assaggio di questo lavoro - ottavo capitolo del percorso discografico iniziato quasi vent’anni fa - che Federico Dragogna, Davide “Divi” Autelitano e Michele Esposito portano poi all’Alcatraz il 4 novembre. Dragogna, definite questo album "un grido tra decadenza e rinascita". E mettete il Sol dell’Avvenire in copertina. Perché? "Il nostro è un Sol dell’Avvenire acquistato al mercato dell’usato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Ministri e la faccia triste dell’aurora: "Cantiamo l’epoca dell’impotenza"

In questa notizia si parla di: ministri - faccia

Renzi, parole orripilanti, Meloni faccia dimettere Ciriani RENZI, parole orripilanti, Meloni faccia dimettere Ciriani 'Ministro insulso, premier metta la museruola ai suoi pitbull' (ANSA) - MILANO, 12 SET - "Ho letto una dichiarazione orripilante di uno dei ministri pi - facebook.com Vai su Facebook

3 primi ministri in 20 mesi. Questa è la Francia di Macron. Questo è l'argine alle destre. Questo è l'effetto della brillante scelta di Macron di indire elezioni anticipate nel 2024, per contrastare il Rassemblement National. Alla faccia della stabilità politica! #Bayrou - X Vai su X

I Ministri e la faccia triste dell’aurora: "Cantiamo l’epoca dell’impotenza" - Tre anni dopo “Giuramenti” la strada dei Ministri è ripresa ieri sera in Santeria con la presentazione ai fan del nuovo album “Aurora popolare”; sei pezzi voce e chitarra, in dimensione “da spiaggia” ... Riporta ilgiorno.it