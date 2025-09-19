I militari brindisini che dissero no ai nazisti | Il loro sacrificio non sarà mai vano
BRINDISI - “Il loro sacrificio non sarà mai vano”, ha chiosato il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, a margine della cerimonia di consegna di 22 medaglie d'onore alla memoria per altrettanti brindisini. Si è tenuta nella mattinata di oggi (venerdì 19 settembre 2025), nel salone di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: militari - brindisini
I militari brindisini che dissero no ai nazisti: Il loro sacrificio non sarà mai vano; La storia del brindisino Mario Cito, uno degli eroi della resistenza senza armi contro Hitler.
